Франция отзывает своего посла в Италии

Об этом говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.

В сообщении МИД сказано, что Франция и Италия объединены общей историей и дружескими отношениями, однако французское правительство «в течение нескольких месяцев становилось объектом для обвинений, безосновательных нападок, возмутительных заявлений», пишет news.ru.

«В связи с этой беспрецедентной ситуацией французские власти приняли решение отозвать посла Франции в Италии для консультаций», — подчеркнули в ведомстве.

По мнению МИД Франции, «последние случаи вмешательства представляют собой недопустимую провокацию».

«Одно дело — иметь разногласия по одному поводу, а другое — инструментализировать отношения в избирательных целях», — подчёркивается в сообщении.

Кроме того, Франция призывает Италию действовать во имя возвращения отношений, основанных на взаимной дружбе и уважении.