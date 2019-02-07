Франция отзывает своего посла в Италии

Четверг, 07 Февраль 2019 Италия Италия

Франция отзывает своего посла в Италии

Франция отзывает своего посла в Италии для консультаций.

Об этом говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.

В сообщении МИД сказано, что Франция и Италия объединены общей историей и дружескими отношениями, однако французское правительство «в течение нескольких месяцев становилось объектом для обвинений, безосновательных нападок, возмутительных заявлений», пишет news.ru.

«В связи с этой беспрецедентной ситуацией французские власти приняли решение отозвать посла Франции в Италии для консультаций», — подчеркнули в ведомстве.

По мнению МИД Франции, «последние случаи вмешательства представляют собой недопустимую провокацию».

«Одно дело — иметь разногласия по одному поводу, а другое — инструментализировать отношения в избирательных целях», — подчёркивается в сообщении.

Кроме того, Франция призывает Италию действовать во имя возвращения отношений, основанных на взаимной дружбе и уважении.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья