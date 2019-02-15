Франция вернет посла в Италию

Пятница, 15 Февраль 2019 Италия Италия

Франция вернет посла в Италию

Отозванный из Италии посол Франции вернется в Рим в пятницу, 15 февраля.

Об этом заявила французский министр по европейским делам при МИД Натали Луазо, передает Reuters.

«Он возвращается в Рим сегодня», — сообщила Луазо.

Париж отозвал своего посла 7 февраля. Это произошло впервые со времен Второй мировой войны и фашистской диктатуры Бенито Муссолини в Италии. Причиной стала критика Франции со стороны итальянских политиков, нараставшая с лета 2018 года. В Париже подобные нападки назвали необоснованными и возмутительными.

Начало последнего раскола между двумя некогда дружественными державами спровоцировал снимок одного из французских протестующих. На нем представитель движения «желтых жилетов» Кристоф Шаленсон, прославившийся призывами свергнуть французского президента Эммануэля Макрона, стоял в компании с итальянским вице-премьером Луиджи Ди Майо.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья