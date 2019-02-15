Франция вернет посла в Италию

Об этом заявила французский министр по европейским делам при МИД Натали Луазо, передает Reuters.

«Он возвращается в Рим сегодня», — сообщила Луазо.

Париж отозвал своего посла 7 февраля. Это произошло впервые со времен Второй мировой войны и фашистской диктатуры Бенито Муссолини в Италии. Причиной стала критика Франции со стороны итальянских политиков, нараставшая с лета 2018 года. В Париже подобные нападки назвали необоснованными и возмутительными.

Начало последнего раскола между двумя некогда дружественными державами спровоцировал снимок одного из французских протестующих. На нем представитель движения «желтых жилетов» Кристоф Шаленсон, прославившийся призывами свергнуть французского президента Эммануэля Макрона, стоял в компании с итальянским вице-премьером Луиджи Ди Майо.