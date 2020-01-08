Футболист Балотелли на Fiat врезался в пекарню в Италии

29-летний нападающий «Брешии» на своем автомобиле Fiat 500 Abarth врезался в ворота пекарни. При этом за рулем находился товарищ футболиста, который не смог вписаться в поворот, пишет iz.ru.

Пассажиры не пострадали, однако машина получила серьезные повреждения, передает Daily Star. Отмечается, что форвард оставил авто на улице, после чего ушел домой.