Футболист Балотелли на Fiat врезался в пекарню в Италии

Среда, 08 Январь 2020 Италия Италия

Футболист Балотелли на Fiat врезался в пекарню в Италии

Итальянский футболист Марио Балотелли попал в ДТП, когда возвращался домой после празднования Нового года.

29-летний нападающий «Брешии» на своем автомобиле Fiat 500 Abarth врезался в ворота пекарни. При этом за рулем находился товарищ футболиста, который не смог вписаться в поворот, пишет iz.ru.

Пассажиры не пострадали, однако машина получила серьезные повреждения, передает Daily Star. Отмечается, что форвард оставил авто на улице, после чего ушел домой.

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