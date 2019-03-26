Футболист сборной Италии травмировался из-за бутылки

Спортсмен не попал в состав команды на матч квалификационного раунда чемпионата Европы-2020 против Финляндии (2:0). Сообщается, что Перин травмировался во время тренировки перед этой встречей. Он не заметил лежавшую на газоне бутылку, наступил на нее и повредил голеностоп.

Источник отмечает, что травма Перина оказалась незначительной. Он остается в группе игроков, готовящихся к матчу отбора к Евро-2020 против Лихтенштейна, который пройдет 25 марта.

26-летний Перин выступает за «Ювентус». В текущем сезоне на его счету восемь матчей во всех турнирах. За сборную Италии вратарь играет с 2014 года. С того момента он дважды выходил на поле в составе команды.