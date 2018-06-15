Футболист сборной России попал на обложки итальянских газет

Пятница, 15 Июнь 2018 Италия Италия

Футболист сборной России попал на обложки итальянских газет

Фото полузащитника московского ЦСКА и сборной России Александра Головина появилось на обложках ведущих спортивных газет Италии.

Фотографию Головина на первых полосах напечатали Tuttosport, Corriere dello Sport и La Gazzetta dello Sport. На обложке Tuttosport написано: «Россия в Москве расплющивает Саудовскую Аравию: Головин - главный герой с голом и двумя передачами».

Corriere dello Sport сравнила Головина с бывшим игроком туринского «Ювентуса» Роберто Баджо: «"Юве" нравится российский самоцвет, который забивает мяч со штрафного в стиле Баджо». La Gazzetta dello Sport привела цитату Головина о том, что он рад интересу со стороны такого клуба, как «Ювентус».

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