Футболистка сборной Швейцарии Исмаили пропала на озере в Италии

Футболистка сборной Швейцарии и капитан клуба "Янг Бойз" Флориана Исмаили пропала на озеро Комо в Италии. Об этом сообщает пресс-служба "Янг Бойз".

По информации швейцарской газеты Blick, 24-летняя спортсменка вместе с подругой отплыла на лодке от берега и стала загорать. Затем футболистка прыгнула в воду, но так и не появилась на поверхности, пишет ТАСС.

"Мы очень обеспокоены, но не теряем надежды, что все будет хорошо. Мы находимся в тесном контакте с членами семьи Исмаили и просим понимания, что не можем предоставить дополнительную информацию в настоящее время. Мы сообщим вам, как только узнаем больше", - говорится в заявлении клуба.

В настоящее время спортсменку ищут спасатели, однако поиски не принесли результатов.

Исмаили провела в составе национальной сборной 33 матча.