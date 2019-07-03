Германия вернет Италии украденную картину голландского художника

Об этом сообщается в пресс-релизе министерства иностранных дел ФРГ.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас вскоре передаст картину галереи Уффици в ходе совместной поездки со своим итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези во Флоренцию.

Ранее директор музея Эйке Шмидт призывал Германию вернуть натюрморт голландского художника "Ваза с цветами ("Vaso di Fiori"), полученный музеем в дар более 200 лет назад от великого герцога Тосканы Леопольда II и украденный немецкими войсками в ходе Второй мировой войны. В Германии о местонахождении картины долго было ничего не известно, пишет РИА Новости.

Картина написана маслом на холсте размером 47 на 35 сантиметров. В Палаццо Питти, где картина находилась до 1940 года, пока символически висит черно-белая фотография с пометкой "украдена" на итальянском, английском и немецком языках.