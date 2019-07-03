Германия вернет Италии украденную картину голландского художника

Среда, 03 Июль 2019 Италия Италия

Германия вернет Италии украденную картину голландского художника

Германия вернет Италии украденную во время Второй мировой войны картину голландского художника Яна ван Хейсума "Ваза с цветами".

Об этом сообщается в пресс-релизе министерства иностранных дел ФРГ.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас вскоре передаст картину галереи Уффици в ходе совместной поездки со своим итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези во Флоренцию.

Ранее директор музея Эйке Шмидт призывал Германию вернуть натюрморт голландского художника "Ваза с цветами ("Vaso di Fiori"), полученный музеем в дар более 200 лет назад от великого герцога Тосканы Леопольда II и украденный немецкими войсками в ходе Второй мировой войны. В Германии о местонахождении картины долго было ничего не известно, пишет РИА Новости.

Картина написана маслом на холсте размером 47 на 35 сантиметров. В Палаццо Питти, где картина находилась до 1940 года, пока символически висит черно-белая фотография с пометкой "украдена" на итальянском, английском и немецком языках.

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