Глава Еврокомиссии высказал беспокойство по поводу экономики Италии

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер «слегка озабочен регрессом экономики Италии», об этом он заявил журналистам во вторник, 2 апреля, по окончании встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передает информагентство Askanews.

Он также выразил надежду, что итальянские министры приложат «дополнительные усилия» для стимулирования экономического роста.

Конте, в свою очередь, заявил, что некоторое замедление экономического роста было прогнозируемо, а чтобы смягчить его последствия и стимулировать рост экономики, власти намерены уже в ближайшие дни утвердить так называемый декрет о росте, пишет regnum.ru.

Экономическая политика Италии должна быть не только экспансионистской, но и ответственной, требовалось восстановить социальную справедливость, снизив пенсионный возраст и введя минимальные пособия всем гражданам, сказал Конте.

Одной из ключевых мер стимулирования экономического роста должно стать привлечение инвестиций, в том числе частных. Другой мерой должна стать поддержка отечественного производителя (бренда Made in Italy) и продвижение итальянских товаров на мировом рынке.