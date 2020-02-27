Глава итальянской области ушел на карантин
Решение уйти на карантин в целях предосторожности принял президент северной итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
Об этом он заявил в ходе прямой трансляции в Facebook.
При этом, глава региона уточнил, что его анализы дали отрицательный результат. Следующие две недели Фонтана проведет под наблюдением медиков, пишет regnum.ru.
Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заболевания COVID-19 в Италии превысило 400. 12 человек уже скончались. Ломбардия является эпицентром заболевания в Италии. На нее приходится более половины заболевших.