Глава итальянской области ушел на карантин

Четверг, 27 Февраль 2020 Италия Италия

Глава итальянской области ушел на карантин

Решение уйти на карантин в целях предосторожности принял президент северной итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.

Об этом он заявил в ходе прямой трансляции в Facebook.

При этом, глава региона уточнил, что его анализы дали отрицательный результат. Следующие две недели Фонтана проведет под наблюдением медиков, пишет regnum.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заболевания COVID-19 в Италии превысило 400. 12 человек уже скончались. Ломбардия является эпицентром заболевания в Италии. На нее приходится более половины заболевших.

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