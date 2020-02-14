Глава МИД Италии призвал к протестным акциям в стране

Это в очередной раз сигнализирует о новом периоде политической нестабильности в Италии.

Как пишет The Guardian, Луиджи Ди Майо сказал, что итальянский народ должен выйти на мирный протест на улицы Рима поскольку власти хотят отменить "наши законы".

В прошлом году в Италии удалось договориться о коалиции между "Движением 5 звезд" и левоцентристской Демократической партией, что предотвратило проведение новых выборов, на которых могла победить ультраправая "Лига".

Впоследствии коалиция ослабла из-за снижения поддержки "Движения 5 звезд" и перманентного ухода из нее избранных представителей.

Партия "Движение 5 звезд" удивила всех, выиграв общенациональные выборы в марте 2018 года с 33% голосов. Однако партия не была так успешна в управлении страной, а лидер "Лиги" начал извлекать из этого выгоду, чтобы удвоить поддержку своей партии.

"Движение 5 звезд" также лишилось более половины своих избирателей с 2018 года после поражений на недавних региональных выборах в Эмилии-Романье и Калабрии, пишет vesti.ru.

Автор книги об истории партии "Движение 5 звезд" Якопо Якобони заявил, что призыв Ди Майо к протестам стал попыткой политика напомнить о ранних идеалах.

Ди Майо, который покинул пост лидера партии в январе на фоне внутренних проблем, сообщил, что правительство планирует отказаться от политики по сокращению пенсий бывших депутатов. Инициатива по урезанию парламентских привилегий объединила в свое время "Движение 5 звезд" и "Лигу".

Бывший лидер также сообщил, что правительство намерено отменить универсальный базовый доход, еще одну ключевую политику, которая была развернута в прошлом году после ожесточенной битвы за формирование бюджета с политиками Евросоюза.

Политологи считают, что ностальгия мотивирует 33-летнего политика, поскольку он пытается возродить гневный дух движения, которое привлекло множество сторонников, когда оно ворвалось на сцену в 2009 году, в конечном итоге став самой влиятельной политической силой в стране.