Главный тренер итальянского футбольного клуба "Парма" перенес заражение коронавирусной инфекцией

Понедельник, 08 Июнь 2020 Италия

Главный тренер итальянского футбольного клуба

Роберто Д'Аверса стал третьим главным тренером клуба чемпионата Италии, у которого был обнаружен коронавирус.

"У меня была небольшая температура в течение нескольких дней после игры со СПАЛом. Я не придал этому особого значения, поэтому я не сдавал тест, и мы не могли сказать, был у меня коронавирус или нет. В итоге это заражение коронавирусом подтвердилось только после результатов анализа крови на наличие антител, который был сделан несколько дней назад" -сказал Д'Аверса.
Ранее заражение было зафиксировано у главного тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини и у Джузеппе Якини из "Фиорентины" - оба наставника уже выздоровели сообщает ТАСС.
Чемпионат Италии возобновится 20 июня. Турнирную таблицу возглавляет туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, вторым идет римский "Лацио" (62 очка в 26 матчах), третьим - миланский "Интер" (54 очка после 25 встреч). "Парма" занимает девятое место (35 очков после 25 матчей). В пятницу Федерация футбола Италии приняла решение разрешить клубам проводить по пять замен в матчах чемпионата.

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