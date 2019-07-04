Главой Европарламента выбрали итальянца Давида Сассоли

Четверг, 04 Июль 2019 Италия Италия

Главой Европарламента выбрали итальянца Давида Сассоли

Новым председателем Европарламента стал итальянский депутат Давид Сассоли.

Об этом говорится в сообщении законодательного органа.

Из 667 участвовавших в голосовании депутатов в поддержку Сассоли высказались 345 человек. Для победы итальянцу нужно было набрать не менее 334 голосов.

Нового главу Европарламента выбрали во втором туре. В первом туре никому из четырех кандидатов не удалось набрать 50%+1 голос, пишет regnum.ru.

В июле 2014 года Сассоли избрали, а в январе 2017-го — переизбрали заместителем главы Европарламента. Место спикера к парламентарию перешло от итальянца Антонио Таяни. Сассоли предстоит руководить законодательным органом 2,5 года.

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