Главу Минюста Италии обвинили в защите интересов мафии

Среда, 06 Май 2020 Италия Италия

Главу Минюста Италии обвинили в защите интересов мафии

Министр юстиции Италии Альфонсо Бонафеде в 2018 году принял по крайней мере одно кадровое решение в интересах мафии.

Об этом заявил советник Высшего судебного совета Италии Нино Ди Маттео.

передают национальные СМИ во вторник, 5 мая.

По утверждениям известного борца с мафией, Бонафеде сам предложил ему пост главы системы исправительных учреждений и сам же, некоторое время спустя, отозвал это предложение, поскольку оно не понравилось «мафиозным боссам», пишет regnum.ru.

По словам Бонафеде, данные утверждения не соответствуют действительности. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил, что доверяет своему министру. В итальянской оппозиции призывают Бонафеде подать в отставку, а в партиях, входящих в правящую коалицию (за исключением популистского «Движения 5 звезд», которое Бонафеде представляет в правительстве), - прояснить ситуацию.

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