Главу Минюста Италии обвинили в защите интересов мафии

Об этом заявил советник Высшего судебного совета Италии Нино Ди Маттео.

передают национальные СМИ во вторник, 5 мая.

По утверждениям известного борца с мафией, Бонафеде сам предложил ему пост главы системы исправительных учреждений и сам же, некоторое время спустя, отозвал это предложение, поскольку оно не понравилось «мафиозным боссам», пишет regnum.ru.

По словам Бонафеде, данные утверждения не соответствуют действительности. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил, что доверяет своему министру. В итальянской оппозиции призывают Бонафеде подать в отставку, а в партиях, входящих в правящую коалицию (за исключением популистского «Движения 5 звезд», которое Бонафеде представляет в правительстве), - прояснить ситуацию.