Главы МИД Франции и Италии встретились в Париже

Среда, 12 Февраль 2020 Италия Италия

Главы МИД Франции и Италии встретились в Париже

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретился со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо в Париже.

После Берлинской конференции министры обсудили несколько международных тем, в частности, ситуацию в Ливии.

«Стороны подтвердили приверженность двух стран соблюдению эмбарго на поставки оружия и прекращения огня в Ливии», — говорится в заявлении МИД Франции.

Жан-Ив Ле Дриан и Луиджи ди Майо обсудили ситуацию в регионе Сахель, где участвуют Франция и Италия, пишет regnum.ru.

Министры также обменялись мнениями по иранскому вопросу, Сирии и мирному процессу на Ближнем Востоке, а также ключевым европейским приоритетам, в частности, о будущих отношениях с Великобританией.

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