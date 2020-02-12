Главы МИД Франции и Италии встретились в Париже

После Берлинской конференции министры обсудили несколько международных тем, в частности, ситуацию в Ливии.

«Стороны подтвердили приверженность двух стран соблюдению эмбарго на поставки оружия и прекращения огня в Ливии», — говорится в заявлении МИД Франции.

Жан-Ив Ле Дриан и Луиджи ди Майо обсудили ситуацию в регионе Сахель, где участвуют Франция и Италия, пишет regnum.ru.

Министры также обменялись мнениями по иранскому вопросу, Сирии и мирному процессу на Ближнем Востоке, а также ключевым европейским приоритетам, в частности, о будущих отношениях с Великобританией.