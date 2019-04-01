Годовая инфляция в Италии составила 1%

По предварительным данным за март 2019 года, уровень годовой инфляции в Италии составил 1%, передает в пятницу, 29 марта, Affari Italiani со ссылкой на сообщение национальной службы статистики Istat.

В сравнении с показателями февраля 2019 года уровень годовой инфляции не изменился, пишет regnum.ru.

Стоимость потребительской корзины, в которую в Италии помимо продуктов включают также средства по уходу за телом и домом, за год выросла на 1,3%, в феврале этот показатель составлял 1,6%.

Средняя стоимость товаров постоянного потребления выросла за год на 1,6%, месяцем ранее этот показатель составлял 1,5%.