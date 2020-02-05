Годовой уровень инфляции в Италии вырос до 0,6%

Среда, 05 Февраль 2020 Италия Италия

Годовой уровень инфляции в Италии вырос до 0,6%

По данным за январь 2020 года, уровень годовой инфляции в Италии (в сравнении с январем 2019 года) составил 0,6%.

Об этом сообщили в национальной службе статистики Istat во вторник, 4 февраля.

Стоимость потребительской корзины, в которую в Италии помимо продуктов питания включают также средства по уходу за телом и домом, с января 2019 по январь 2020 года выросла на 0,9%, пишет regnum.ru.

В 2019 году уровень инфляции в Италии, по данным статистиков, составил 0,5%.

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