Годовой уровень инфляции в Италии вырос до 0,6%

Об этом сообщили в национальной службе статистики Istat во вторник, 4 февраля.

Стоимость потребительской корзины, в которую в Италии помимо продуктов питания включают также средства по уходу за телом и домом, с января 2019 по январь 2020 года выросла на 0,9%, пишет regnum.ru.

В 2019 году уровень инфляции в Италии, по данным статистиков, составил 0,5%.