Голый грузин залез в клетку к тигру в Италии
В итальянском Реджо-ди-Калабрия грузин в ночь на 25 декабря незаконно проник на территорию цирка, разделся догола и залез в клетку к тигру.
Тигр сильно покусал мужчину. Пострадавший был доставлен в больницу, где, по информации журналистов, ему ампутировали руку.
Когда мужчина пришел в себя, он пытался сбежать из больницы, но ему это не удалось. Медики вызвали полицию, пишет rosbalt.ru.
По предварительным данным, он залез в клетку с тигром под воздействием наркотиков.