Голый грузин залез в клетку к тигру в Италии

Тигр сильно покусал мужчину. Пострадавший был доставлен в больницу, где, по информации журналистов, ему ампутировали руку.

Когда мужчина пришел в себя, он пытался сбежать из больницы, но ему это не удалось. Медики вызвали полицию, пишет rosbalt.ru.

По предварительным данным, он залез в клетку с тигром под воздействием наркотиков.