Голый грузин залез в клетку к тигру в Италии

Среда, 26 Декабрь 2018 Италия Италия

Голый грузин залез в клетку к тигру в Италии

В итальянском Реджо-ди-Калабрия грузин в ночь на 25 декабря незаконно проник на территорию цирка, разделся догола и залез в клетку к тигру.

Тигр сильно покусал мужчину. Пострадавший был доставлен в больницу, где, по информации журналистов, ему ампутировали руку.

Когда мужчина пришел в себя, он пытался сбежать из больницы, но ему это не удалось. Медики вызвали полицию, пишет rosbalt.ru.

По предварительным данным, он залез в клетку с тигром под воздействием наркотиков.      

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