Госдолг Италии за год вырастет на 20% ВВП

Четверг, 16 Апрель 2020 Италия Италия

Госдолг Италии за год вырастет на 20% ВВП

Из-за снижения доходов бюджета и роста дефицита госдолг Италии в 2020 году вырастет примерно на 20% ВВП.

С таким прогнозом выступили в среду, 15 апреля, эксперты Международного валютного фонда, пишет regnum.ru.

По итогам 2019 года госдолг составлял 134,8% ВВП, к концу 2020 года он вырастет до 155,5% ВВП, полагают эксперты МВФ.

В нескольких странах, по прогнозу фонда, госдолг увеличится еще значительнее: в США — на 22,1% до 131,1% ВВП, в Канаде — на 20,9% до 109,5% ВВП.

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