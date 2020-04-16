Госдолг Италии за год вырастет на 20% ВВП

С таким прогнозом выступили в среду, 15 апреля, эксперты Международного валютного фонда, пишет regnum.ru.

По итогам 2019 года госдолг составлял 134,8% ВВП, к концу 2020 года он вырастет до 155,5% ВВП, полагают эксперты МВФ.

В нескольких странах, по прогнозу фонда, госдолг увеличится еще значительнее: в США — на 22,1% до 131,1% ВВП, в Канаде — на 20,9% до 109,5% ВВП.