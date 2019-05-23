Граждан Грузии задержали в Италии за квартирную кражу

Четверо граждан Грузии задержаны в Италии за квартирную кражу, сообщает Первый канал со ссылкой на итальянские СМИ.

В провинции Больцано (Северный Тироль) задержанные украли предметы на сумму 20 тысяч евро. Полиции удалось задержать преступников благодаря очевидцам, которые сообщили о подозрительном автомобиле, припаркованном около дома.

По информации следствия, задержан 33-летний грузин, рожденный в Армении, а в настоящее время проживающий в Италии, 60- летний грузин, живущий в Германии, а также двое граждан Грузии, 34-х и 37-и лет, которые считаются организаторами преступления, пишет sputnik-georgia.ru.

Известно, что задержанных обвиняют в краже еще в нескольких квартирах в Италии.