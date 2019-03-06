Гражданам Италии начали доплачивать за гражданство

Среда, 06 Март 2019 Италия Италия

Максимальная выплата для одного гражданина может составить 780 евро в месяц.

В Италии в среду, 6 марта, вступил в силу закон о «пособии по гражданству» (минимальном доходе гражданина) — ключевое предвыборное обещание одной из двух правящих партий, «Движения 5 звезд», передает Affari Italiani.

Начиная с 6 марта граждане, чей доход ниже установленного минимума, могут обращаться с заявлениями о получении пособия по гражданству, пишет regnum.ru.

Правила предполагают, что граждане могут получать от государства до 500 евро в месяц (в случае отсутствия всякого другого дохода) и дополнительно — до 280 евро в месяц для аренды жилья (в случае отсутствия собственного).

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