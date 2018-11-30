Граждане Италии отдадут Сальвини 25 мест в Европарламенте

Пятница, 30 Ноябрь 2018 Италия Италия

Граждане Италии отдадут Сальвини 25 мест в Европарламенте

Социологи прогнозируют, что партия Сальвини увеличит свое представительство в Европарламенте в пять раз.

32,9% граждан Италии намерены проголосовать на выборах в Европарламент в мае 2019 года за «Лигу» Маттео Сальвини, сообщает в пятницу, 30 ноября, Termometro Politico со ссылкой на социологический опрос BiDiMedia.

Таким образом, правящая партия может рассчитывать не менее чем на 25 «итальянских» мест в Европарламенте (Италия будет представлена там 76 депутатами из 750), пишет regnum.ru.

Другая правящая партия — «Движение 5 звезд» — может рассчитывать на поддержку 26,1% избирателей, Демократическая партия — 17,4%, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони — 7,3%.

Явка на выборы в Европарламент в 2014 году в Италии составила 55,68%, в среднем в ЕС — 43,09%. Наибольшего успеха в Италии добилась правящая тогда Демократическая партия (40,8% голосов, 31 место). «Движение 5 звезд» получило 21,2% голосов и 17 мест, «Вперед, Италия» — 16,8% голосов и 13 мест, «Лига» — 6,2% голосов и 5 мест.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья