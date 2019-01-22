Граждане Италии смогут «отписаться» от рекламы в почтовых ящиках

С мая 2019 года граждане Италии получат возможность «отписаться» от получения рекламных объявлений в своих почтовых ящиках, передает Italia Oggi во вторник, 22 января.

Для отказа от получения рекламы нужно будет оформить заявление на специальном сайте. По умолчанию считается, что домовладелец согласен получать коммерческие предложения. Аналогичным образом в Италии регулируются телефонные рекламные сообщения, пишет regnum.ru.

При этом если гражданин оформит свой отказ, но его право не получать рекламу будет нарушено, компаниям-нарушителям будет грозить штраф в размере до 20 млн евро или до 4% оборота.