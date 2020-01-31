Граждане Италии стали выходить на пенсию досрочно на 29% чаще

Пятница, 31 Январь 2020 Италия Италия

Граждане Италии стали выходить на пенсию досрочно на 29% чаще

Граждане Италии в 2019 году стали выходить на пенсию досрочно на 29% чаще, чем в 2018 году.

Об этом сообщили в национальной службе социального обеспечения в четверг, 30 января.

Количество граждан, вышедших на пенсию «вовремя», сократилось на 15%, пишет regnum.ru.

В 2019 году по инициативе «Лиги» Маттео Сальвини в Италии вступила в силу пенсионная реформа: граждане получили право выходить на пенсию не в 67, а начиная с 62 лет при наличии 38 лет трудового стажа (сумма возраста и стажа должна быть не меньше 100).

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