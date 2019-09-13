Гражданин Грузии задержан в Италии

Пятница, 13 Сентябрь 2019 Италия Италия

Гражданин Грузии задержан в Италии

По данным СМИ, гражданин Грузии разработал специальную технику по взлому замков в Италии.

Гражданина Грузии задержали в Италии по обвинению в квартирных кражах, сообщает Первый канал со ссылкой на местные СМИ.

Полиция Местре подозревает 42-летнего гражданина Грузии в кражах из квартир и частных домов. В подтверждение его вины полиция обнародовала видео с камеры видеонаблюдения в одной из квартир, пишет sputnik-georgia.ru.

По данным итальянских СМИ, гражданин Грузии разработал специальную технику по взлому замков.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья