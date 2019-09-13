Гражданин Грузии задержан в Италии

Гражданина Грузии задержали в Италии по обвинению в квартирных кражах, сообщает Первый канал со ссылкой на местные СМИ.

Полиция Местре подозревает 42-летнего гражданина Грузии в кражах из квартир и частных домов. В подтверждение его вины полиция обнародовала видео с камеры видеонаблюдения в одной из квартир, пишет sputnik-georgia.ru.

По данным итальянских СМИ, гражданин Грузии разработал специальную технику по взлому замков.