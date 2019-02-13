Гражданская служба может стать обязательной для молодежи Италии

Одним из условий получения «пособия гражданина» в Италии для граждан в возрасте от 18 до 28 лет может стать обязательное прохождение так называемой гражданской службы, передает Tg Com 24 во вторник, 12 февраля.

Закон о пособии гражданина (доходе от гражданства) предполагает, что ни один совершеннолетний гражданин страны не должен получать доход ниже 780 евро в месяц. В случае, если доход ниже этого уровня, государство компенсирует разницу, пишет regnum.ru.

Одна из двух правящих партий страны, «Лига», внесла поправку в закон, в соответствие с которой молодые люди смогут получать пособие только при условии прохождения гражданской службы (работа в течение года не менее 25 часов в неделю).

Ранее лидер «Лиги» Маттео Сальвини выступал с инициативой вернуть обязательный призыв на военную и гражданскую службу, «чтобы напомнить нашей молодежи: кроме прав, существуют еще и обязанности».