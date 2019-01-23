Грузин убил грузинку на юге Италии

Среда, 23 Январь 2019 Италия Италия

Грузин убил грузинку на юге Италии

Женщина сама пришла в дом предполагаемого убийцы.

По неофициальным данным, в убийстве обвиняется гражданин Грузии. Именно в его квартире нашли тело женщины.

Гражданку Грузии искали в течение трех дней. Тревогу забила итальянская семья, в которой женщина работала помощницей по хозяйству, пишет sputnik-georgia.ru.

Грузинские эмигранты, знакомые с жертвой, рассказали, что женщина также рисовала картины и продавала свои работы. Предполагаемый убийца позвонил ей и попросил принести ему одну из картин. Тогда и произошло убийство.

По данным СМИ, на руках и шее жертвы были следы насилия.

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