Грузин убил грузинку на юге Италии

По неофициальным данным, в убийстве обвиняется гражданин Грузии. Именно в его квартире нашли тело женщины.

Гражданку Грузии искали в течение трех дней. Тревогу забила итальянская семья, в которой женщина работала помощницей по хозяйству, пишет sputnik-georgia.ru.

Грузинские эмигранты, знакомые с жертвой, рассказали, что женщина также рисовала картины и продавала свои работы. Предполагаемый убийца позвонил ей и попросил принести ему одну из картин. Тогда и произошло убийство.

По данным СМИ, на руках и шее жертвы были следы насилия.