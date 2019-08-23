Грузинский фигурист примет участие в крупном турнире в Италии

Грузинский фигурист Морис Квителашвили примет участие в турнире из серии Challenger Lombardia Trophy, который пройдет в итальянском городе Бергама с 13-19 сентября.

Challenger - серия турниров по фигурному катанию, которая проводится под эгидой Международного союза конькобежцев с 2014 года. Турнир Lombardia Trophy или "Кубок Ломбардии" входит в ежегодную серию Challenger, являясь первым крупным международным соревнованием нового сезона среди европейских спортсменов.

Помимо Квителашвили в турнире примут участие три российских фигуриста: Дмитрий Алиев, Андрей Лазукин и Егор Мурашов, пишет sputnik-georgia.ru.

Квителашвили – грузинский фигурист, который до 2016 года выступал за Россию. В этом году 24-летний фигурист завоевал бронзовую медаль на Универсиаде в Красноярске. Стоит отметить, что эта награда стала первой для Грузии в истории зимних Универсиад. Помимо этого, Квителашвили неоднократно представлял Грузию на чемпионатах мира и Европы, а также на Олимпиаде в Пхенчхане (2018).