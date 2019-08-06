Губернатора южноитальянского региона заподозрили в хищениях

По версии следствия, Оливерио похитил 95 тысяч евро, предназначенные для туристической пиар-кампании региона, и потратил их на большой «журналистский саммит», целью которого была собственная политическая реклама губернатора, а не реклама туризма в Калабрии, пишет regnum.ru.

Финансовая гвардия на время расследования арестовала имущество губернатора — члена оппозиционной либеральной Демократической партии на аналогичную сумму, 95 тысяч евро.