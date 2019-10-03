Хэккет завершил карьеру в сборной Италии

-Считаю, что будет правильно уступить место игрокам нового поколения, которые заслуживают шанса играть. Такие парни, как Марко Списсу, Давид Моретти, Нико Маннион должны получить этот опыт. Пришло время мне отойти и объявить об этом здесь и сейчас. На прошедшем чемпионате мира я провел свой последний матч за сборную Италии, — заявил Хэккет в беседе с EuroDevotion.

Напомним, что Дэниэл Хэккет выступал за сборную Италии на чемпионатах Европы 2011, 2013, 2015 и 2017 годов, пишет news.sportbox.ru.

На чемпионате мира в Китае итальянцы вместе с Хэккетом заняли 10-е место.