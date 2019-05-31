Хонда близок к возвращению в Италию

По информации Brescia Oggi, в данный момент 32-летний спортсмен является играющим наставником австралийского «Мельбурн Виктори». Его соглашение заканчивается летом 2019 года.

В период с 2014 по 2017 год Хонда выходил на поле в составе «Милана». С «россонери» он завоевал Суперкубок Италии — 2016, пишет gazeta.ru.

С 2010 по 2013 год Кейсуке выступал за московский ЦСКА. С «армейцами» он победил в Российской премьер-лиге (РПЛ) и два раза выиграл Олимп — Кубок России.