Ибрагимович приехал в Италию для заключения контракта с «Миланом»

Пятница, 03 Январь 2020 Италия Италия

Ибрагимович приехал в Италию для заключения контракта с «Миланом»

Златан Ибрагимович прибыл в Италию, чтобы заключить контракт с командой «Милан».

Об этом 2 января сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, самолет с 38-летним футболистом приземлился в миланском аэропорту в 13:30 мск.

После этого игрок поехал в клинику «Ла Мадоннина» для прохождения медосмотра, а после этого направится в офис «Милана» для подписания контракта, пишет regnum.ru.

Отметим, ранее стало известно, что соглашение форварда будет рассчитано до июня 2020 года и будет продлено автоматически, если он проведет 50% матчей или более.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)