Икарди стал лучшим игроком чемпионата Италии в 2018 году

Вторник, 04 Декабрь 2018 Италия Италия

Икарди стал лучшим игроком чемпионата Италии в 2018 году

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди признан лучшим футболистом чемпионата Италии сезона-2017/18.

Отмечается, что голосование проводилось среди игроков. Также аргентинец был награжден за самый красивый гол и попал в символическую сборную 2018 года, пишет gazeta.ru.

Вратарь: Алиссон («Рома»/ «Ливерпуль»).

Защитники: Канселу («Интер»), Кулибали («Наполи»), Кьеллини, Алекса Сандро (оба — «Ювентус»).

Полузащитники: Пьянич («Ювентус»), Милинкович-Савич («Лацио»), Наингголан («Рома»).

Нападающие: Дибала («Ювентус»), Икарди («Интер»), Иммобиле («Лацио»).

Ранее был назван лучший тренер Италии по итогам прошлого сезона.

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