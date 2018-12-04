Икарди стал лучшим игроком чемпионата Италии в 2018 году
Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди признан лучшим футболистом чемпионата Италии сезона-2017/18.
Отмечается, что голосование проводилось среди игроков. Также аргентинец был награжден за самый красивый гол и попал в символическую сборную 2018 года, пишет gazeta.ru.
Вратарь: Алиссон («Рома»/ «Ливерпуль»).
Защитники: Канселу («Интер»), Кулибали («Наполи»), Кьеллини, Алекса Сандро (оба — «Ювентус»).
Полузащитники: Пьянич («Ювентус»), Милинкович-Савич («Лацио»), Наингголан («Рома»).
Нападающие: Дибала («Ювентус»), Икарди («Интер»), Иммобиле («Лацио»).
Ранее был назван лучший тренер Италии по итогам прошлого сезона.