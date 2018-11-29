Иммигранты в Италии

В сравнении с показателями годичной давности рост составил 3,2%.

В Италии по данным на 2017 год легально находится не менее 2 миллионов 259 тысяч граждан из-за пределов Европейского союза, сообщает в четверг, 29 ноября, информагентство Ansa со ссылкой на данные Национального института социального обеспечения.

Именно столько граждан из-за пределов ЕС платят в Италии налоги, получают пенсии либо иные официальные доходы. В сравнении с показателями 2016 года число легально пребывающих в Италии граждан из стран, не входящих в ЕС, выросло на 3,2%.

По данным за 2017 год, 2 миллиона 42 тысячи граждан из-за пределов ЕС работают и платят налоги (на 50 тысяч больше, чем годом ранее), 96 тысяч граждан получат пенсии, 120 тысяч — получают иные официальные доходы, пишет regnum.ru.