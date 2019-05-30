Индекс потребительского доверия в Италии поднялся в мае

Информация следует из материалов Национального статистического института Istat.

Значение индикатора в предыдущем месяце находилось на отметке 110,6 пункта, пишет rosbalt.ru.

Ранее стало известно, что потребительские цены в Италии поднялись в апреле 2019 года на 1,1% в годовом сопоставлении после повышения на 1% в марте. В сравнении с предыдущим месяцем инфляция в стране составила за отчетный период 0,2%.

При этом потребительские цены в Италии, рассчитанные по стандартам Евросоюза (HICP), выросли в апреле на 1,1% в годовом выражении и на 0,5% к марту-2019.

Напомним также, что экономика Италии по итогам I квартала 2019 года прибавила, по предварительным данным, 0,2% в сравнении с предыдущими тремя месяцами. В годовом исчислении ВВП страны вырос в отчетном периоде на 0,1%. Таким образом, страны вышла из рецессии (в которой оказалась после снижения ВВП в III и IV кварталах прошлого года).

В целом за 2018 год итальянская экономика прибавила 0,9% к предыдущему году (после роста на 1,6% в 2017-м).