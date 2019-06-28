Индекс потребительского доверия в Италии существенно снизился

Пятница, 28 Июнь 2019 Италия Италия

Индекс потребительского доверия в Италии существенно снизился

Индекс потребительского доверия в Италии опустился в июне 2019 года до 109,6 пункта, следует из данных Национального статистического института страны.

В предыдущем месяце значение индикатора достигало 111,6 пункта.

Ранее стало известно, что потребительские цены в Италии повысились в мае 2019 года на 0,8% в годовом сопоставлении после подъема на 1,1% в апреле. В сравнении с предыдущим месяцем инфляция в стране оказалась на нуле, пишет rosbalt.ru.

При этом потребительские цены в Италии, рассчитанные по стандартам Евросоюза (HICP), выросли в мае на 0,9% в годовом выражении и на 0,1% к апрелю-2019.

Напомним также, что экономика Италии по итогам I квартала 2019 года прибавила, по предварительным данным, 0,2% в сравнении с предыдущими тремя месяцами. В годовом сопоставлении ВВП страны вырос в отчетном периоде на 0,1%. Таким образом, страны вышла из рецессии (в которой оказалась после снижения ВВП в III и IV кварталах прошлого года).

В целом за 2018 год итальянская экономика прибавила 0,9% к предыдущему году (после роста на 1,6% в 2017-м).

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