По итогам 2018 года инфляция в Италии второй год подряд составила 1,2%, сообщили в среду, 16 января, в национальной службе статистики Istat.

Так называемая базовая инфляция, без учета стоимости энергоносителей и свежих продуктов питания, составила 0,7%, что также соответствует уровню 2017 года, пишет regnum.ru.

Стоимость потребительской корзины, в которую в Италии включают не только продукты питания, но также средства по личному уходу и по уходу за домом, также выросла на 1,2%, что меньше, чем в 2017 году (1,5%).