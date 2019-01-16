Инфляция в Италии второй год подряд составила 1,2%

Среда, 16 Январь 2019 Италия Италия

Инфляция в Италии второй год подряд составила 1,2%

Стоимость потребительской корзины также выросла на 1,2%.

По итогам 2018 года инфляция в Италии второй год подряд составила 1,2%, сообщили в среду, 16 января, в национальной службе статистики Istat.

Так называемая базовая инфляция, без учета стоимости энергоносителей и свежих продуктов питания, составила 0,7%, что также соответствует уровню 2017 года, пишет regnum.ru.

Стоимость потребительской корзины, в которую в Италии включают не только продукты питания, но также средства по личному уходу и по уходу за домом, также выросла на 1,2%, что меньше, чем в 2017 году (1,5%).

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