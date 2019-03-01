Инфляция в Италии выросла до 1,1%

Пятница, 01 Март 2019 Италия Италия

Инфляция в Италии выросла до 1,1%

Стоимость потребительской корзины выросла на 2,1%.

По данным за февраль 2019 года, инфляция в Италии составила 1,1% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, сообщили в четверг, 28 февраля, в национальной службе статистики Istat.

В январе 2019 года годовой уровень инфляции оценивался статистиками в 0,9%.

Стоимость потребительской корзины (в Италии в нее включают не только продукты питания, но также средства по уходом за домом и телом) за год увеличилась на 2,1%.

Быстрее всего росла цена на свежие овощи — за год она увеличилась на 18,5%, пишет regnum.ru.

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