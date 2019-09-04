Инсинье покинул лагерь сборной Италии из-за травмы

Среда, 04 Сентябрь 2019 Италия Италия

Инсинье покинул лагерь сборной Италии из-за травмы

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье покинул сборную Италии с мышечной травмой.

Футболист получил повреждение в матче 2-го тура серии А с «Ювентусом» (3:4). Он был заменен в перерыве встречи, а после медицинского обследования врачи временно запретили ему участвовать в матчах. О сроках восстановления 28-летнего игрока не сообщается, пишет news.sportbox.ru.

Известно, что в национальной команде его заменит хавбек Винченцо Грифо из «Фрайбурга».

В четверг сборная Италии встретится с Арменией в первом из двух отборочных матчей Евро-2020, а через три дня сыграет с Финляндией.

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