Инсинье покинул лагерь сборной Италии из-за травмы

Футболист получил повреждение в матче 2-го тура серии А с «Ювентусом» (3:4). Он был заменен в перерыве встречи, а после медицинского обследования врачи временно запретили ему участвовать в матчах. О сроках восстановления 28-летнего игрока не сообщается, пишет news.sportbox.ru.

Известно, что в национальной команде его заменит хавбек Винченцо Грифо из «Фрайбурга».

В четверг сборная Италии встретится с Арменией в первом из двух отборочных матчей Евро-2020, а через три дня сыграет с Финляндией.