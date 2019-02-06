«Интер» проиграл «Болонье» в чемпионате Италии

Среда, 06 Февраль 2019 Италия Италия

«Интер» проиграл «Болонье» в чемпионате Италии

«Интер» потерпел поражение от «Болоньи» в матче 22-го тура чемпионата Италии.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол оформил Федерико Сантандер.

Это второй проигрыш миланского клуба подряд. На данный момент он располагается на третьем месте турнирной таблицы Серии А, в то время как «Болонья» занимает 18-ю строчку, имея в активе безвыигрышную серию из 14 матчей, пишет gazeta.ru.

Ранее матч 22-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Фиорентиной» завершился ничьей.

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