Италии грозит кризис из-за низкой рождаемости

Об этом заявил президент Италии Серджо Маттарелла, сообщает Euractiv.

Национальное итальянское агентство статистики ISTAT заявило, что в прошлом году родилось 435 тысяч детей, что на 5 тысяч меньше, чем в 2018 году, и это самый низкий уровень, который когда-либо фиксировался в Италии.

В 2019 году количество смертей составляла 647 тысяч, что на 14 тысяч больше, чем годом ранее, пишет euromag.ru.

"Это проблема, которая касается самого существования нашей страны. Надо сделать все, чтобы противостоять этому явлению", - сказал Маттарелла вскоре после обнародования данных.

Общая численность населения Италии снизилась на 116 тысяч, до 60,3 миллиона человек, а компенсировать уменьшение рождаемости в стране помогает только постоянный наплыв мигрантов и рост рождаемости среди иммигрантов.

Численность населения Италии росла практически ежегодно после Первой мировой войны, достигнув своего пика в 2015 году - 60,8 миллиона человек, но с тех пор начала сокращаться.

Продолжительность жизни в Италии продолжает увеличиваться, достигнув 85,3 года для женщин и 81 лет для мужчин - один из самых высоких показателей в Европе - тогда как средний возраст в Италии сейчас составляет 45,7 лет.

Нынешнее правительство предложило семейным парам с низким уровнем дохода до 160 евро в месяц, чтобы помочь покрыть расходы в течение первого года жизни ребенка, а также пообещал молодым семьям до 3 тысяч евро в год для покрытия расходов на детский сад.