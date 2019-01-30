Италии не покинет еврозону

Министр экономики и финансов Италии Джованни Триа в своем выступлении в Вашингтоне во вторник, 29 января, подтвердил, что страна не собирается покидать ни Евросоюз, ни еврозону, передает информагентство ANSA.

Италия хочет внести свой вклад в изменение всей Европы к лучшему, пояснил Триа.

Высокий госдолг страны он назвал «наследием прошлого века» и отметил, что правительство намерено снижать его уровень, а ключевыми пунктами являются инвестиции и социальные программы, пишет regnum.ru.

В ближайшее время изменений в бюджет страны вносить не планируется, для этого нет никаких причин, сказал Триа.