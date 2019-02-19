Италии требуется почти 200 000 специалистов

Это значит, что компании, которые могли бы способствовать развитию национальной экономики, тормозят не из-за отсутствия заказов, а из-за нехватки квалифицированных рабочих. Согласно исследованию, в 2019-2021 гг. в пищевой, технологической, механической, текстильной, химической и деревообрабатывающей промышленности будет открыто около 193 000 рабочих мест, сообщает prian.ru.

Из-за отсутствия молодых итальянцев, проходящих необходимые курсы подготовки, исследователи утверждают, что, по крайней мере, треть этих вакансий никогда не будет заполнена. Ожидается, что только в технологическом секторе будет создано около 45 000 рабочих мест. Среди наиболее востребованных специалистов окажутся разработчики программного обеспечения, дизайнеры и создатели приложений, конструкторы компьютерного оборудования и телекоммуникационных систем.

В секторе производства традиционной для Италии деревянной мебели в ближайшие несколько лет будет открыто около 11 000 рабочих мест. Еще 30 000 – в секторе продуктов питания и напитков и 21 000 – в текстильной промышленности. Наиболее востребованными будут ремесленники, специализирующиеся на художественном ткачестве, деревообработке и изготовлении узоров.

Итальянский бизнес сильно пострадал от этого нехватки квалифицированных работников, а также от «утечки мозгов», так как тысячи самых умных людей страны каждый год уезжают на работу за границу.