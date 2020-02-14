Италия: 20 туристов из КНР выписаны из римского госпиталя

Пятница, 14 Февраль 2020 Италия Италия

Италия: 20 туристов из КНР выписаны из римского госпиталя

20 граждан КНР, которые проходили 14-дневный карантин и проверку на наличие коронавируса, в четверг, были выписаны из римского госпиталя Спалландзани.

Проверки проводились в их отношении потому, что данные граждане, прибывшие в Италию в качестве туристов, находились в контакте с двоими носителями коронавируса, также гражданами КНР.

Однако в момент выписки из больницы проблемы этой группы граждан не закончились. Они сообщили журналистам, что не сумели найти мест в гостиницах — там отказываются селить граждан Китая. В итоге вопрос об их ночлеге пришлось решать римским властям, пишет regnum.ru.

Ранее власти Италии закрыли авиасообщение с Китаем после двух первых зафиксированных случаев коронавируса — у туристов из КНР. Впоследствии стало известно о том, что та же болезнь зафиксирована и у уроженца Италии, находившегося в Ухане в январе 2020 года. В аэропортах страны уже проводятся проверки для всех пассажиров международных рейсов, в ближайшее время они будут проводиться и в отношении пассажиров внутренних рейсов.

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