Италия: 208 галерей представят произведения современного искусства в Турине

Четверг, 31 Октябрь 2019 Италия Италия

Италия: 208 галерей представят произведения современного искусства в Турине

С 1 по 3 ноября единственная в Италии ярмарка, посвященная исключительно современному искусству, Artissima объединит 208 галерей из 43 стран.

Artissima 2019, под режиссурой куратора и историка искусства Иларии Бонакоссы, пройдет в 26-ой раз. Туринская арт-ярмарка займется вопросами цензуры и исследует насущные желания поклонников и собирателей искусства, пишет regnum.ru.

Среди разделов выставки следует отметить десятую годовщину секции «Назад в будущее» — в этом году она ориентирована на художников 1960—1999 годов. Также нельзя пройти мимо и раздела Disegni, в нем представлены графические работы 21 художника.

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