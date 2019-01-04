Италия: 25 евро за езду на велосипеде

Пятница, 04 Январь 2019 Италия Италия

Италия: 25 евро за езду на велосипеде

Мэрия итальянского города Бари будет платить 25 евро в месяц тем, кто пересядет с автомобиля на велосипед.

В результате эксперимента, который продлится четыре месяца, должно стать меньше пробок и снизиться загрязненность воздуха.

- Если вы будете крутить педали, то заработаете не только здоровье! - сказал сегодня горожанам мэр Бари Антонио Декаро, подписывая резолюцию, принятую городским советом. Согласно документу, Бари — это первый итальянский город, где стартует уже опробованный во Франции эксперимент по пересаживанию горожан с автомобилей на велосипеды.

Он продлится четыре месяца и на его реализацию в бюджет коммуны города Бари выделено 545 тысяч евро от Министерства окружающей среды. Цель не только снизить нагрузку на дороги, но в первую очередь позаботиться об окружающей среде. В результате эксперимента планируется увеличить количество велосипедистов вдвое, пишет kp.ru.

Платить планируется за каждый километр, сделанный на велосипеде, но не больше 25 евро в месяц. Особенно ценится дорога от дома на работу и обратно. Поездку на работу на велосипеде власти будут оплачивать в 20 евро-центов за километр. И в 4 евроцента за километр оцениваются другие городские маршруты.

Реализация новой инициативы имеет свои сложности — как считать километраж? По этой причине все велосипеды, участвующие в акции, будут оснащены за городской счет комплектом GPS, чтобы не допустить мошенничества и отслеживать пройденный путь.

Кроме того, чтобы стимулировать пересаживание на велосипеды, власти готовы поддержать финансово тех, у кого еще нет своего велосипеда, но есть желание пересесть на них. Скидку в 150 евро дадут тем, кто хочет купить фабричный велосипед, скидка в 250 евро предоставляется на покупку электрического и в 100 евро - на приобретение подержанного велосипеда.

А еще каждый месяц будут подводиться итоги, согласно которым те, кто больше всего километров накрутит на педалях, будут получать дополнительный бонус в размере 50 евро. Бонус получат первые десять участников акции.

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