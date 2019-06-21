Италия: 25 июня забастовка работников общественного транспорта

В связи с этим будет закрыт метрополитен, приостановлено автобусное и трамвайное сообщение. Издание Il Corriere della Città пишет, что 25 июня в Риме пройдет масштабная забастовка сотрудников общественного транспорта. Она продлится 24 часа, сообщает Tourister.ru.

В связи с этим ожидаются серьезные сбои в движении составов метро, электропоездов, автобусов, трамваев. Туристов предупреждают, что с 8:30 до 17:00 и после 20:00 общественный транспорт итальянской столицы практически остановится, пишет napoli1.com.

Таким образом, воспользоваться городским транспортом в этот день можно будет только в периоды с 5:30 до 8:30 и с 17:00 до 20:00. Также ожидается, что в течение всего дня будет повышенный спрос на услуги такси. Участники забастовки протестуют против небезопасных условий труда.