Италия: 25 июня забастовка работников общественного транспорта

Пятница, 21 Июнь 2019 Италия Италия

Италия: 25 июня забастовка работников общественного транспорта

В Риме 25 июня пройдет масштабная забастовка, которая продлится 24 часа.

В связи с этим будет закрыт метрополитен, приостановлено автобусное и трамвайное сообщение. Издание Il Corriere della Città пишет, что 25 июня в Риме пройдет масштабная забастовка сотрудников общественного транспорта. Она продлится 24 часа, сообщает Tourister.ru.

В связи с этим ожидаются серьезные сбои в движении составов метро, электропоездов, автобусов, трамваев. Туристов предупреждают, что с 8:30 до 17:00 и после 20:00 общественный транспорт итальянской столицы практически остановится, пишет napoli1.com.

Таким образом, воспользоваться городским транспортом в этот день можно будет только в периоды с 5:30 до 8:30 и с 17:00 до 20:00. Также ожидается, что в течение всего дня будет повышенный спрос на услуги такси. Участники забастовки протестуют против небезопасных условий труда.  

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