Италия: 26 декабря вход на виллу Бардини станет бесплатным

Вторник, 24 Декабрь 2019 Италия Италия

Италия: 26 декабря вход на виллу Бардини станет бесплатным

В день Святого Стефана, 26 декабря, вход на флорентийскую виллу Бардини будет бесплатным.

В течение всего дня можно будет посетить две выставки, которые проходят на вилле.

На третьем этаже можно будет полюбоваться выставкой «Загадка Пиноккио. От Джакометти до ЛаШапеля» (открыта до 22 марта).

А на четвертом этаже виллы Бардини проходит установлен «Corpo a Corpo» (до 12 января): 35 современных художников представляют свои работы, вдохновленные классическими традициями великих мастеров прошлого, отмечает Italia-ru.

Напоминаем, что Вилла и сад Бардини будут закрыты на Рождество 25 декабря, пишет euromag.ru.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)