Италия: 26 декабря вход на виллу Бардини станет бесплатным
В день Святого Стефана, 26 декабря, вход на флорентийскую виллу Бардини будет бесплатным.
В течение всего дня можно будет посетить две выставки, которые проходят на вилле.
На третьем этаже можно будет полюбоваться выставкой «Загадка Пиноккио. От Джакометти до ЛаШапеля» (открыта до 22 марта).
А на четвертом этаже виллы Бардини проходит установлен «Corpo a Corpo» (до 12 января): 35 современных художников представляют свои работы, вдохновленные классическими традициями великих мастеров прошлого, отмечает Italia-ru.
Напоминаем, что Вилла и сад Бардини будут закрыты на Рождество 25 декабря, пишет euromag.ru.