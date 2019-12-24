Италия: 26 декабря вход на виллу Бардини станет бесплатным

В течение всего дня можно будет посетить две выставки, которые проходят на вилле.

На третьем этаже можно будет полюбоваться выставкой «Загадка Пиноккио. От Джакометти до ЛаШапеля» (открыта до 22 марта).

А на четвертом этаже виллы Бардини проходит установлен «Corpo a Corpo» (до 12 января): 35 современных художников представляют свои работы, вдохновленные классическими традициями великих мастеров прошлого, отмечает Italia-ru.

Напоминаем, что Вилла и сад Бардини будут закрыты на Рождество 25 декабря, пишет euromag.ru.