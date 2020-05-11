Италия: 270 тысяч предприятий могут больше не открыться

Понедельник, 11 Май 2020 Италия Италия

Италия: 270 тысяч предприятий могут больше не открыться

Под угрозой «бесповоротного закрытия» находятся 270 тысяч предприятий Италии.

Об этом сказано в отчете экспертов национальной бизнес-ассоциации Confcommercio, опубликованном в понедельник, 11 мая.

Угроза станет реальностью, если экономическое положение данных предприятий не изменится «в самом ближайшем будущем» (то есть если предприятия не получат ни значительной помощи от властей, ни права на возобновление деятельности) и если все ограничения не будут сняты к октябрю 2020 года, пишет regnum.ru.

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