Италия: 31 октября музеи Флоренции станут бесплатными

Картины, скульптуры, гобелены и фарфор. От шедевров Флоренции, города, который ежегодно посещают миллионы туристов со всего мира и которым не перестают восхищаться, сегодня могло не остаться и следа. Любой мог лишить город его художественных ценностей, пишет euromag.ru.

И сделать это в любое время. Если бы Анна Мария Луиза Медичи не подписала с Франческо Стефано ди Лорена, назначенным великим князем Тосканским, так называемый Семейный пакт: документ от 31 октября 1737 года, благодаря которому коллекции и культурное наследие Медичи всегда принадлежали исключительно городу.

Чтобы отпраздновать это историческое событие 31 октября, все желающие смогут бесплатно посетить галерею Уффици, дворец Питти и сады Боболи.

"Семейный пакт был гениальным ходом, который опередил современные законы об охране наследия территорий, - сказал директор галереи Уффици Эйке Шмидт - Это документ большой исторической ценности, лаконично и эффективно составленный, который также напоминает об образовательной миссии искусства: это также наша задача, и мы стараемся выполнять ее каждый день с помощью множества инициатив, таких как бесплатное публичное открытие комплекса и концерты симфонической музыки, которые Анна Мария Луиза любила так же сильно, как и искусство".