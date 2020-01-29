Италия: 31 января пары смогут попасть в Уффици за полцены
Уффици готовят особую инициативу, посвященную 516-й годовщине со дня бракосочетания Аньоло Дони и Маддалены Строцци, супругов, семейная история которых тесно связана с историей искусства.
Рафаэль сделал их бессмертными, увековечив на двух великолепных портретах.
Именно супружеская чета Дони поручила Микеланджело Буонарроти одноименное тондо, на котором изображено Святое Семейство. Дони были богатой флорентийской семьей коллекционеров и меценатов, пишет euromag.ru.
Аньоло Дони, торговец тканями и представитель флорентийской буржуазии, вступил в брак с дворянкой Маддаленой Строцци во Флоренции в 1504 году. Это произошло 31 января, и по этому случаю была организована роскошная церемония.
Теперь, спустя более 500 лет, галерея Уффици посвящают особую инициативу этой годовщине. Влюбленные пары, которые посетят музей 31 января - он будет работать в этот день до 21:00, заплатят только за один билет, сообщает La Repubblica.
«Мы хотим предложить всем влюбленным небольшой подарок ко Дню Святого Валентина и символически отпраздновать величие любви в годовщину союза между Аньоло и Маддаленой, который навсегда ознаменовал историю искусства», - пояснил директор галереи Эйке Шмидт.